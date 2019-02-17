События

05:25 17.02.2019

На Харьковщине мужчина, пытавшийся разобрать пулю, госпитализирован с множественными травмами

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На Харьковщине мужчина, пытавшийся разобрать пулю, госпитализирован с множественными травмами

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины в пгт Песочин Харьковской области, который был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что 48-летний мужчина по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Он принес ее в гаражное помещение, где работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет, и тот взорвался у него в руках.

"Пострадавший в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #ранения #харьковщина #украина
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