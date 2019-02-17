У гражданина Украины, направлявшегося в РФ, обнаружены метадон и амфетамин

Сотрудники отдела пограничной службы "Дергачи" Харьковского отряда при проведении погранично-таможенного контроля в пункте Гоптовка (Харьковская обл.) обнаружили метадон и амфетамин у гражданина Украины (1978 г.р.), направлявшегося в РФ на автомобиле Mercedes.

"Во время погранично-таможенного оформления служебная собака, обученная на поиск наркотического вещества, сработала на пассажира автомобиля... Правоохранители приняли решение о проведении углубленного досмотра вещей мужчины. В карманах брюк гражданина были обнаружены полиэтиленовые пакеты с кристаллическим веществом светло-зеленого цвета весом почти 2 г - амфетамин, и белого цвета почти 80 г - метадон", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Обнаруженные наркотические вещества были изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу. Их владельца пограничники передали представителям Нацполиции.