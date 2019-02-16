На Харьковщине электричка сбила подростка

Пригородный электропоезд сообщением Харьков-Изюм под управлением 31-летнего машиниста вблизи остановочной платформы пос. Слобожанское смертельно травмировал 16-летнего подростка.

"По предварительным данным подросток переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.