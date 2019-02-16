Глава ВСК по Гандзюк и другим активистам считает, что ее работу нужно продлить

Глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по изучению сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, внефракционный народный депутат Борислав Береза считает, что ее работу нужно продлить.

"26 февраля я буду отчитываться в парламенте обо всем, что сделала наша комиссия. И только парламент сможет или продолжить срок работы нашей комиссии, или нет. К сожалению, сейчас я уже слышу заявления и вижу ужас в глазах своих коллег", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Б.Береза подчеркнул, что за весь период работы ВСК она была непредвзятой и не становилась на чью-либо сторону. "Я хочу пожелать своим коллегам: не бойтесь проголосовать за продолжение (ее работы – ИФ). У комиссии еще есть большой объем работы, который мы должны завершить", - убежден он.

Как сообщалось, 6 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на советницу мэра Херсона, активистку Е.Гандзюк и других общественных активистов.