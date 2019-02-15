События

21:56 15.02.2019

Порошенко о товарообороте между Украиной и Египтом: реально достичь $ 2 млрд.

1 мин читать
Порошенко о товарообороте между Украиной и Египтом: реально достичь $ 2 млрд.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Египет и Украина могут достичь товарооборота в $2 млрд.

"Египет является очень хорошим торговым партнером и с точки зрения аграрного рынка, и с точки зрения возможного экспорта продукции машиностроения. Сегодня абсолютно реально, чтобы мы достигли цифры в $2 млрд.", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене.

П.Порошенко отметил, что договоренности, достигнутые во время его встречи с президентом  Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, предусматривают широкое сотрудничество, как в военно-техническом секторе и в экономике, так и в сферах образования и культуры.

"Я поднял вопрос о безопасности  украинских туристов. Мы и в более трудные времена, когда многие отказались летать в Египет, сохраняли возможность для украинцев посещать Египет. Сегодня уровень безопасности уже значительно выше", - отметил П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина и Египет координируют свои действия для эффективного ответа на возможные террористические угрозы.

Теги: #президент #египет #украина #товарооборот
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 15.02.2019
Нардеп Логвинский заявляет о системной проблеме взаимных запретов на въезд украинцев в Израиль и израильтян в Украину

Нардеп Логвинский заявляет о системной проблеме взаимных запретов на въезд украинцев в Израиль и израильтян в Украину

19:44 15.02.2019
Порошенко и руководитель комитета Сената США по международным отношениям обсудили агрессию РФ и продолжение санкций

Порошенко и руководитель комитета Сената США по международным отношениям обсудили агрессию РФ и продолжение санкций

19:24 15.02.2019
Порошенко: Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией будет продолжаться на взаимовыгодных условиях

Порошенко: Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией будет продолжаться на взаимовыгодных условиях

16:24 15.02.2019
Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

11:14 15.02.2019
Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

10:56 15.02.2019
Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

09:19 15.02.2019
Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет

Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет

08:52 15.02.2019
В нескольких областях Украины утром ожидается туман

В нескольких областях Украины утром ожидается туман

08:45 15.02.2019
Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

08:15 15.02.2019
В Харькове блокирована деятельность группы, распространявшей наркотики в разных регионах страны

В Харькове блокирована деятельность группы, распространявшей наркотики в разных регионах страны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения

В РЖД просят отменить российские санкции на украинские двигатели и энергогенераторы - СМИ

Уругвай ввел безвизовый режим для украинцев – посольство

Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

Очередь в детсады в Украине сокращена на 63 тыс. мест с 2016 года - Гриневич

Французская картина "Синонимы" удостоена приза Международной федерации кинопрессы на Берлинале

Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

Харьковский апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева

Мангер вышел из СИЗО под залог

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА