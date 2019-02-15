Порошенко о товарообороте между Украиной и Египтом: реально достичь $ 2 млрд.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Египет и Украина могут достичь товарооборота в $2 млрд.

"Египет является очень хорошим торговым партнером и с точки зрения аграрного рынка, и с точки зрения возможного экспорта продукции машиностроения. Сегодня абсолютно реально, чтобы мы достигли цифры в $2 млрд.", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене.

П.Порошенко отметил, что договоренности, достигнутые во время его встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, предусматривают широкое сотрудничество, как в военно-техническом секторе и в экономике, так и в сферах образования и культуры.

"Я поднял вопрос о безопасности украинских туристов. Мы и в более трудные времена, когда многие отказались летать в Египет, сохраняли возможность для украинцев посещать Египет. Сегодня уровень безопасности уже значительно выше", - отметил П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина и Египет координируют свои действия для эффективного ответа на возможные террористические угрозы.