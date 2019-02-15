События

20:41 15.02.2019

Очередь в детсады в Украине сокращена на 63 тыс. мест с 2016 года - Гриневич

1 мин читать
Очередь в детсады в Украине сокращена на 63 тыс. мест с 2016 года - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что на данный момент очередь в детские сады составляет 33 тыс. мест, по сравнению с 96 тыс. мест, которые были в 2016 году.

"В этом году (в 2018 году – ИФ) совместно органами местного самоуправления создано более 22 тыс. мест в дошкольных учреждениях", - сообщила Л.Гриневич в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тыс. мест.

"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тыс. мест", - добавила Л.Гриневич.

Теги: #детсад #очередь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:15 19.12.2018
Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

17:53 15.11.2018
В Харькове для ремонта теплосетей отключают от отопления несколько жилых домов, школ и детсадов

В Харькове для ремонта теплосетей отключают от отопления несколько жилых домов, школ и детсадов

14:04 11.10.2018
Число заболевших в результате вспышки кишечной инфекции в детсаду в Нетешине превысило 50

Число заболевших в результате вспышки кишечной инфекции в детсаду в Нетешине превысило 50

12:04 07.10.2018
Вспышка кишечной инфекции в детсаду в Хмельницкой области: госпитализовано уже 36 человек

Вспышка кишечной инфекции в детсаду в Хмельницкой области: госпитализовано уже 36 человек

11:04 11.09.2018
Комиссия Минздрав внесла в очередь на лечение за границей еще 27 пациентов

Комиссия Минздрав внесла в очередь на лечение за границей еще 27 пациентов

20:01 23.07.2018
В одном из детсадов Одессы отравились 16 детей, проводится проверка

В одном из детсадов Одессы отравились 16 детей, проводится проверка

05:30 16.07.2018
На Закарпатье сгорел ромский детсад, располагавшийся в здании церкви

На Закарпатье сгорел ромский детсад, располагавшийся в здании церкви

09:41 22.05.2018
Во Львовской области госпитализировали воспитанников детсада с пищевым отравлением

Во Львовской области госпитализировали воспитанников детсада с пищевым отравлением

10:52 29.03.2018
Спасатели ликвидировали пожар в детсаду в Донецкой области

Спасатели ликвидировали пожар в детсаду в Донецкой области

11:35 28.12.2017
В рамках медреформы более 500 тыс. лиц в 2017г записались на прием к врачу онлайн

В рамках медреформы более 500 тыс. лиц в 2017г записались на прием к врачу онлайн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

В РЖД просят отменить российские санкции на украинские двигатели и энергогенераторы - СМИ

Уругвай ввел безвизовый режим для украинцев – посольство

Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

Французская картина "Синонимы" удостоена приза Международной федерации кинопрессы на Берлинале

Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

Харьковский апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева

Мангер вышел из СИЗО под залог

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США из-за ситуации на границе с Мексикой

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА