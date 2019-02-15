Очередь в детсады в Украине сокращена на 63 тыс. мест с 2016 года - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что на данный момент очередь в детские сады составляет 33 тыс. мест, по сравнению с 96 тыс. мест, которые были в 2016 году.

"В этом году (в 2018 году – ИФ) совместно органами местного самоуправления создано более 22 тыс. мест в дошкольных учреждениях", - сообщила Л.Гриневич в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тыс. мест.

"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тыс. мест", - добавила Л.Гриневич.