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10:14 15.02.2019

Из Казахстана депортировали двух украинцев, которые являлись официальными наблюдателями

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Из Казахстана депортировали двух украинцев, которые являлись официальными наблюдателями

В Казахстане задержали двух украинцев Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека - Comitato Italiano Helsink, и депортировали из страны в ночь на 15 февраля, сообщает hromadske.ua со ссылкой на медиа эксперта по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - сообщила И.Земляная изданию.

О задержании граждан Украины стало известно 14 февраля. Представительница Института массовой информации предположила, что вероятной причиной задержания украинцев могло стать то, что недавно судья в Казахстане вынес оправдательный приговор в одном из политических дел, после этого его начали преследовать, украинским наблюдателям удалось пообщаться с этим судьей.

Теги: #наблюдатели #депортация #казахстан
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