В Харькове блокировали деятельность группы, терроризировавшей предпринимателей – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали деятельность организованной группы, вымогавшей деньги у предпринимателей, угрожая физической расправой.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории РФ", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства у местного адвоката $400 тыс. как "процент" за использование взятых в долг средств $220 тыс. В случае неуплаты требуемой суммы мужчине и его семье угрожали физической расправой.

Правоохранители задержали в центре Харькова одного из организаторов группы во время получения части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

В рамках уголовного производства, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.