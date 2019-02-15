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07:15 15.02.2019

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

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Украинские военнослужащие в очередной раз отметили применение боевиками корректированного снаряда производства Российской Федерации по мирным населенным пунктам вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Так, 14 февраля в 07.33 по направлению населенного пункта Углегорск осуществлено обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями", - сказано в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбук в пятницу утром.

Как отмечается, анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение боевиками управляемых 152 мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

"Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", - отметили в штабе.

В результате обстрела прямым попаданием уничтожен дом местного жителя.

"Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, потерпев легких телесных повреждений", - добавили в штабе.

Данный факт свидетельствует, что незаконные вооруженные формирования, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан и продолжают обстреливать населенные пункты в районе проведения операции Объединенных сил.

"Российские наемники в очередной раз продемонстрировали сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей", - подчеркнули в пресс-центре.

Теги: #пострадавший #украина #донбасс #обстрелы
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