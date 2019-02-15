События

04:36 15.02.2019

В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

1 мин читать
В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту им.Патона будет закрыто, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"17 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами будет закрыто движение транспорта на мосту им. Е. О. Патона в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 15.02.2019
В Запорожской области военный комиссар получил от призывника EUR750 за уклонение от службы

В Запорожской области военный комиссар получил от призывника EUR750 за уклонение от службы

03:35 15.02.2019
Незаконно отчужденный санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность спустя 7 лет

Незаконно отчужденный санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность спустя 7 лет

02:31 15.02.2019
В Хмельницкой области задержан мошенник, обманувший жителя Днепра на 1,5 млн грн

В Хмельницкой области задержан мошенник, обманувший жителя Днепра на 1,5 млн грн

01:47 15.02.2019
Епифаний и Вакарчук обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

Епифаний и Вакарчук обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

00:22 15.02.2019
В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

23:15 14.02.2019
В Днепропетровской области за создание блокпоста задержаны шесть человек

В Днепропетровской области за создание блокпоста задержаны шесть человек

22:47 14.02.2019
Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа усилит обороноспособность Украины

Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа усилит обороноспособность Украины

22:03 14.02.2019
Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

18:14 14.02.2019
Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

18:13 14.02.2019
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Названо имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

В Киеве состоится презентация украинского перевода книги Т. Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет"

Боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия украинского КПВВ "Майорское" в серую зону 46 человек

Мэр Одессы Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой российский паспорт

Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

Во Львове обрушилась неэксплуатируемая часть 3-этажного жилого дома, пострадавших нет

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА