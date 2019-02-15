События

03:35 15.02.2019

Незаконно отчужденный санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность спустя 7 лет

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Санаторий "Бердянск", незаконно выведенный из государственной собственности решением городских властей Бердянска (Запорожская область), спустя 7 лет апелляционных и кассационных судебных тяжб, окончательно возвращен в собственность государства.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Запорожской области, решение об изъятии из незаконного владения ЧАО "Приазовкурорт" и возвращении в госсобственность бывшей государственной здравницы общей площадью 2534 кв. м принял Хозяйственный суд Запорожской области по иску областной прокуратуры еще в 2012 году.

Основанием для подачи данного иска было незаконное выведение санатория из государственной собственности вследствие неправомерного решения Бердянского городского совета.

Затем последовали многолетние кассационные и апелляционные жалобы ответчика, из-за чего судебное решение вступило в силу только в 2018 году.

При этом только в феврале 2019 года процедура государственной регистрации на объекты недвижимости санатория "Бердянск" была завершена – соответственные ведомости было внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что должностные лица Бердянского городского совета продали земельный участок площадью 9,5 га на Бердянской косе за 1,5 млн грн. частному предприятию, которое принадлежит одному из бывших мэров Бердянска.

Теги: #бердянск #украина #санаторий #госсобственность
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