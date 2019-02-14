События

14:27 14.02.2019

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

2 мин читать
Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

 Шевченковский районный суд города Киева на заседании в четверг принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины, кандидата в президенты Романа Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Соответствующее ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов 7 февраля. Эти деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на $300 тыс при участии Р.Насирова. После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.

Защита Р.Насирова выступала против удовлетворения ходатайства, указав, что финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях. Также, по мнению адвокатов, эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

Сам Р.Насиров заявил, что это не деньги, а "какой-то договор", заключенный еще до 2015 года, сообщается на сайте ЦПК.

А.Перов апеллировал к тому, что учреждение, в котором находятся деньги Р.Насирова, является финансовым в соответствии с британским законодательством, а счет экс-глава ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Как сообщалось, САП установила, что экс-глава ГФС на протяжении как минимум трех лет имел в распоряжении средства в сумме $297 тыс 370 на счету в финансовом учреждении на территории Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами

Теги: #великобритания #насиров #гфс #арест #счета #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 14.02.2019
ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

10:16 14.02.2019
Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

07:57 14.02.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

00:13 14.02.2019
Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

19:15 13.02.2019
Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

Суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из ПриватБанка

16:43 13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

Подозреваемый в организации убийства активистки Гандзюк Мангер просит суд о справедливости

15:56 13.02.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

14:21 13.02.2019
Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

Суд вновь наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко

11:07 13.02.2019
Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

Суд ограничил только две функции Супрун как руководителя Минздрава - судья-спикер

10:23 13.02.2019
Судья до сих пор не вынес решение по отстранению Супрун от руководства Минздравом в качестве обеспечения иска Мосийчука

Судья до сих пор не вынес решение по отстранению Супрун от руководства Минздравом в качестве обеспечения иска Мосийчука

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

После вечерней драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

Епископ Гедеон из УПЦ (МП) вылетел во Франкфурт

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

В Одесской области разоблачена деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря

Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

При попытке попасть в Польшу без страховки два человека напали на пограничника, оба задержаны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА