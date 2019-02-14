Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

Киево-Святошинский районный суд Киевской области продлил на 60 дней срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигуранта уголовного производства по фактам завладения и растраты средств госпредприятия "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн грн, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), соответствующее решение суд принял на заседании в среду, 13 февраля. Сам обвиняемый участник схемы завладения средствами государственного предприятия удерживается под стражей с 2 сентября 2016 года.

Также, с учетом позиции прокурора, суд отказал в удовлетворении ряда других ходатайств защиты. Кроме того, суд приобщил к материалам судебного дела 11 томов предоставленных прокурором письменных доказательств и начал исследование письменных доказательств.

Обвинительный акт находится на рассмотрении суда с 11 апреля 2017 года.

Следующее судебное заседание состоится 21 февраля 2019 года.