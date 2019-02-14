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07:57 14.02.2019

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

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Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Заседание по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове, назначенное во Фрнузенском районном суде Харькова на среду, не состоялось.

"Один из членов коллегии был в совещательной комнате, поэтому заседание не состоялось", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 20 февраля. На нем планируется продолжить исследование вещественных доказательств.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрению в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #дворец_спорта #украина #суд #харьков
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