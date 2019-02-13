Генштаб ВСУ планирует до конца 2019 года завершить структурное реформирование

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен до конца текущего года завершить свое структурное реформирование, в соответствии с утвержденным в январе положением о Генштабе. В то же время идет подготовка нового проекта положения, которое вступит в силу в январе 2021 года.

"Положение о Генеральном штабе - это только часть работы, которая касается законодательного обеспечения реформы. Только распределение должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов президента Украины, 7 актов Кабинета министров Украины и целого ряда приказов Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - рассказал о предстоящих изменениях заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Он пояснил, что утвержденное в январе текущего года положение о Генштабе является переходным, уже начата работа по подготовке нового проекта положения, которое вступит в силу в январе 2021 года.

В.Демьяненко напомнил, что за последние годы ряд структурных подразделений уже приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. До конца 2019 года планируется завершить полную структурную трансформацию Генштаба в соответствии с положением, утвержденным указом президента Украины от 30 января текущего года. Параллельно с этим процессом осуществляются аналогичные мероприятия по всей вертикали органов военного управления.