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00:24 10.02.2019

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

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Полиция вынесла постановления об освобождении активистов, задержанных во время акции протеста произошедшей под зданием управления полиции в Подольском районе Киева, сообщает адвокат задержанных Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание - не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", – написал М. Найем, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что необходимо проведение целого ряда следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

"Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается гражданину не позднее 24 часов с момента его задержания; если человеку не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такой человек подлежит немедленному освобождению", - отметил адвокат задержанных.

Теги: #киев #украина #полиция #задержание
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