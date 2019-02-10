Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных активистов, - Маси Найем

Полиция вынесла постановления об освобождении активистов, задержанных во время акции протеста произошедшей под зданием управления полиции в Подольском районе Киева, сообщает адвокат задержанных Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание - не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", – написал М. Найем, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что необходимо проведение целого ряда следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

"Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается гражданину не позднее 24 часов с момента его задержания; если человеку не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такой человек подлежит немедленному освобождению", - отметил адвокат задержанных.