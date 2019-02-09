События

16:56 09.02.2019

При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

1 мин читать
При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

Правоохранители задержали около 40 человек, затеявших столкновения с полицейскими возле управления полиции в Подольском районе Киева; начаты три уголовных производства.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В полиции напомнили, что перед этим с Контрактовой площади, где в этот день проходит несколько массовых мирных акций, в управление полиции доставили группу лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла "группа поддержки", которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

"В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

Следователи начали три уголовных производства: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на Контрактовой площади в столице в субботу одновременно проходит несколько мирных мероприятий, в частности встреча с избирателями кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Теги: #киев #подол #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 09.02.2019
Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

09:06 09.02.2019
В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

08:26 09.02.2019
В 2019 году киевские власти планируют строительство двух больниц

В 2019 году киевские власти планируют строительство двух больниц

06:39 09.02.2019
В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

В работу нескольких троллейбусов вносятся изменения

04:36 09.02.2019
Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

Для безопасности движения в Киеве коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог

01:25 09.02.2019
С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

20:33 08.02.2019
В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

12:12 08.02.2019
Полиция открыла дело по факту ДТП с участием замглавы Голосеевской РГА, он отказался от "драгера" и сдачи анализов

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием замглавы Голосеевской РГА, он отказался от "драгера" и сдачи анализов

09:42 08.02.2019
На станциях киевского метро до конца года установят табло обратного отсчета до прибытия поезда

На станциях киевского метро до конца года установят табло обратного отсчета до прибытия поезда

06:27 08.02.2019
Житель Харьковской области набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов

Житель Харьковской области набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ выявила пропажу 10 культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре, возбуждено дело

Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

Пророссийские боевики, вероятно, снова испытывали лазерное оружие на Донбассе - Госпогранслужба

СБУ предупредила попытку привлечения гражданина Украины к поджогу церкви УПЦ (МП) по заказу российских спецслужб

Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 17 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА