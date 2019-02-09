При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

Правоохранители задержали около 40 человек, затеявших столкновения с полицейскими возле управления полиции в Подольском районе Киева; начаты три уголовных производства.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В полиции напомнили, что перед этим с Контрактовой площади, где в этот день проходит несколько массовых мирных акций, в управление полиции доставили группу лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла "группа поддержки", которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

"В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

Следователи начали три уголовных производства: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на Контрактовой площади в столице в субботу одновременно проходит несколько мирных мероприятий, в частности встреча с избирателями кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".