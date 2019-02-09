Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

На Контрактовой площади в Киеве, где в субботу проходит несколько массовых акций, правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева в субботу.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, в Подольское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений были доставлены 10 человек. Однако к ним в поддержку прибыла еще одна группа молодых людей численностью около 15 человек.

Новоприбывшие начали распылять газовые баллончики в полицейских, из-за чего также были задержаны правоохранителями.

Сейчас решается вопрос о квалификации их действий.

В полиции отмечают, что на Контрактовой площади в столице одновременно происходит несколько мирных мероприятий, в частности встреча с избирателями кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Мы не допустим никаких провокаций и не позволим любым группам нагнетать обстановку и провоцировать конфликты. В то же время будем делать все, чтобы мирные мероприятия и акции проходили без нарушений правопорядка", - цитирует пресс-служба слова начальника главка полиции в г.Киеве Андрея Крищенко.