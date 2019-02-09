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12:30 09.02.2019

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 17 человек

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Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 17 человек

До 17 человек возросло число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал, сообщила в субботу газета "Сабах".

Жилой дом в Стамбуле обрушился 6 февраля. В доме были 14 квартир, проживали в них 27-30 человек. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой. Власти не исключают, что три верхних этажа дома могли быть построены незаконно. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

Теги: #жертвы #турция #стамбул
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Интерфакс-Украина
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