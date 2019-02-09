Харьковская полиция открыла дело по мошенничеству при растаможке автомобилей

В Киевский отдел полиции Харькова поступают заявления от граждан о том, что фирма, которая предоставляет услуги по доставке и растаможке автомобилей не выполняет условия договоров.

"Начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Литвы, Латвии, Кореи. Сотрудники фирмы получили от заявителей деньги за предоставление услуг (с каждого заявителя - от 28 тыс. грн и больше) и исчезли", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили, что, начиная с четверга в полицию поступило около 90 заявлений, и они продолжают поступать.

Следователем Киевского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проверяет информацию, изложенную в заявлениях, и опрашивает заявителей. Решается вопросы о признании их потерпевшими.