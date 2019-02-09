Правоохранители во Львовской области препятствовали разжиганию конфликта на концерте Зеленского

Правоохранители во Львовской области не допустили разжигания конфликта возле здания цирка между активистами и организаторами концерта с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, 8 февраля, около 150 граждан собрались у здания Львовского государственного цирка, где планировался концерт с участием кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Перед началом мероприятия группа граждан выразила протест против проведения концерта и свое недовольство претендентом на пост главы государства. Между ними и организаторами действия возникла словесная перепалка, которая переросла в давку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция разграничила стороны и не допустила дальнейшее развертывание конфликтной ситуации, после чего группа протестующих разошлась. В дальнейшем мероприятие состоялось мирно, а концерт начался вовремя.