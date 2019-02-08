Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе - Арьев

Бельгия намерена поддержать санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

При этом по его словам, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ. "Я заметил, что мы строим стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет", - сообщил нардеп.

По словам В.Арьева, бельгийской министр также сказал, что "готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно российского вопроса и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций".

"На следующей неделе запланирована встреча делегации с бывшим премьер-министром Литвы, депутатом литовского Сейма, большим другом Украины Андрюсом Кубилиусом", - также рассказал нардеп.