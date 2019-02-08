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15:55 08.02.2019

НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко, вскоре обвинительный акт будет передан в суд

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НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко, вскоре обвинительный акт будет передан в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"На днях завершено дело в отношении господина Онищенко, это последний большой кусок того большого дела, в котором фигурировали экс-глава ГФС, целый ряд других чиновников, в том числе "Укргазвыдобування", тех, кто был причастен к схеме расхищения почти 3 млрд грн", - рассказал А.Сытник на брифинге в Киеве в пятницу.

По его словам, на сегодняшний день расследование завершено и "в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд".

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #набу #суд #онищенко
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