Паспорта более 50 россиян из "ЧВК Вагнера", погибших год назад в Сирии, до сих пор считаются действительными – СБУ

Служба безопасности Украины установила, что документы большинства из 57 граждан РФ, входивших в состав "ЧВК Вагнера" и погибших 7 февраля 2018 года в Сирии, в России считаются действительными.

Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, из 57 погибших членов "ЧВК Вагнера" только в отношении четырех человек во время проверки документов на ресурсе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух – "изъято, уничтожено". Остальные паспорта (51 человек) продолжают считаться действительными, даже спустя год с даты гибели наемников.

В СБУ указали, что в этом можно убедиться, проверив действительность данных паспортов на ресурсе ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

В украинской спецслужбе напомнили, что 7 февраля 2018 года в результате циничной атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зору погибло более ста российских наемников. Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют о том, что участие бойцов "ЧВК Вагнера" в этом нападении непосредственно оплатил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

СБУ установила и в октябре 2018 года обнародовала список 206 российских наемников так называемого "пригожинского наступления", большинство из которых в 2014-2017 годах участвовали в террористической деятельности на Донбассе.

"СБУ не исключает, что циничное сокрытие российскими властями смерти наемников используется Е.Пригожиным, руководством ГУ ГШ ВС РФ и командованием "ЧВК Вагнера" для личного обогащения за присвоение "заработка мертвых душ", которые продолжают считаться живыми по штатному расписанию этого террористического подразделения. В этом случае речь может идти о заработке в два миллиона долларов США", - подчеркивается в сообщении.

Украинская спецслужба в ближайшее время обнародует дополнительные доказательства террористической деятельности в Украине сотрудников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием "ЧВК Вагнера".