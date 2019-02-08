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12:25 08.02.2019

Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

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Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции (НАПК) направило в суд 14 админпротоколов, касающихся городского головы Сум Александра Лысенко из-за несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, А.Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал Нацагентству о наличии у него реального конфликта интересов.

"Городской голова … оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% суммы своего должностного оклада, надбавок и доплат", - информирует НАПК.

Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

Теги: #мэр #сумы #напк
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