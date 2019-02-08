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11:02 08.02.2019

Работа "Аграрного фонда" заблокирована в связи с обысками НАБУ

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Работа "Аграрного фонда" заблокирована в связи с обысками НАБУ

Робота ПАО "Аграрный фонд" по состоянию на утро 8 февраля заблокирована из-за проводимых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обысков, которые начались в офисе госкомпании 7 февраля в 14:00.

Согласно сообщению "Аграрного фонда", такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена в ближайшее время; соответственно нет сомнений в том, что "Аграрный фонд" сможет профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют под собой никаких оснований. Только за прошлый год "Аграрный фонд" нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин должен в ближайшее время принять решение о направлении ее в виде дивидендов в государственный бюджет Украины. Напомню, в 2015-м году, когда наша команда возглавила "Аграрный фонд", его доход составлял 2,9 млрд грн, а сегодня почти втрое больше – 6,9 млрд грн", - цитируется в сообщении председатель правления "Аграрного фонда" Андрей Радченко.

По его словам, сегодняшние действия антикоррупционных органов вызывают обеспокоенность, так как ставят под удар не только работу госкомпании и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины.

"Поэтому я вынужден сегодня обратиться напрямую к президенту, премьер-министру, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной Рады, в частности аграрному комитету, с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг "Аграрного фонда", - заявил А.Радченко.

Теги: #набу #аграрный_фонд #обыски
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