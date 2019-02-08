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06:52 08.02.2019

Контактная группа по Венесуэле облегчает собственный венесуэльский политпроцесс

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Контактная группа по Венесуэле облегчает собственный венесуэльский политпроцесс

Мандат Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле, рассчитанный на 90 дней, не определяет сроки подготовки новых президентских выборов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в Монтевидео.

"Мы не хотели вступать в неопределенный, неограниченный процесс. При создании этой группы мы согласились рассмотреть и оценить результаты нашей работы, если таковые будут, в течение 90 дней и принять решение о дальнейших действиях. Группа может решить завершить свою деятельность еще раньше или продлить ее, если мы увидим, что процесс идет", - сказала она, отвечая на вопрос на пресс-конференции в четверг в уругвайской столице, где состоялось первое совещание МКГ на министерском уровне.

По ее словам, целью работы по сопровождению этого процесса являются меры по укреплению доверия. Она при этом подчеркнула, что это должен быть "венесуэльский процесс, полностью принадлежащий гражданам Венесуэлы".

Ф.Могерини отметила, что это предполагает обсуждение таких вопросов, как "освобождение политзаключенных, снятие запрета с оппозиционных политиков и политических партий для избрания на государственные должности; признание и уважение конституционной роли Национального собрания (...), ее прерогатив и полномочий ее членов; содействие внешней помощи для удовлетворения насущных потребностей населения (...), сбалансированный состав Национального избирательного совета, устранение препятствий на пути равного участия оппозиционных политических партий в выборах и отмена дисквалификации лидеров оппозиции, а также поощрение и помощь всем желающим свободно и полностью участвовать в выборах".

"Все эти вопросы должны стать элементами обсуждения. И когда мы говорим о необходимости гарантий, это то, что мы имеем в виду", - объяснила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Перед этим она зачитала итоговый документ МКГ, в котором говорилось о задаче "наилучшим образом помочь найти мирный путь к проведению новых президентских выборов" при всех гарантиях, предусмотренных конституцией.

"МКГ также признала гуманитарный кризис, который усугубляется с каждым днем, затрагивая миллионы венесуэльцев", - отмечалось в документе.

"С этой целью МКГ через сопредседателей совещания продолжит необходимые контакты с соответствующими венесуэльскими участниками, а также с региональными и международными партнерами с целью: 1) установить необходимые гарантии для заслуживающего доверия избирательного процесса в кратчайшие сроки; 2) обеспечить срочную доставку помощи в соответствии с международными гуманитарными принципами", - произнесла Ф.Могерини по-английски текст, который также был зачитан по-испански министром иностранных дел страны - хозяйки встречи - Уругвая Родольфо Нин Новоа.

Теги: #венесуэла #ситуация #могерини
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