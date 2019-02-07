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16:58 07.02.2019

Госминистр Великобритании по международному развитию посетит Украину 7-8 февраля

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Госминистр Великобритании по международному развитию посетит Украину 7-8 февраля

Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Харриет Болдуин во время визита в Украину 7-8 февраля объявит о дополнительном финансировании гуманитарной сферы и проектов по укреплению мира.

Согласно сообщению посольства Великобритании в Украине в четверг, Х.Болдуин, в частности, объявит о выделении дополнительного финансирования в размере 2,8 млн фунтов на гуманитарную сферу и 3,5 млн фунтов на дальнейшие проекты по укреплению мира, в поддержку пострадавших от конфликта жителей, на решение проблемы гендерно обусловленного насилия.

Кроме того, министр проведет встречи с представителями власти и гражданского общества, а также проверит состояние выполнения проектов, финансируемых правительством Великобритании с целью улучшения ситуации в гуманитарной сфере и в сфере борьбы с коррупцией.

Теги: #великобритания #харриет_болдуин
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