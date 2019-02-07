Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

Печерский районный суд г.Киева назначил на 3 апреля подготовительное заседание по иску бизнесмена Константина Григоришина к экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации, производство по которому было открыто еще в марте 2016 года.

Согласно определению суда от 22 января, обнародованному в Единой базе судебных решений, дело рассматривается по правилам общего искового производства.

Как сообщалось, в январе 2016 года возглавлявший тогда украинское правительство А.Яценюк обвинил гражданина России К.Григоришина в краже денег из бюджета, за которые затем якобы финансируются антиукраинские политические силы. "…пасется на украинском энергетическом секторе последние 10 лет. Чистый агент", – такими словами характеризовал бизнесмена экс-премьер.

В Службе безопасности Украины после этого заявления пообещали проверить заявления А.Яценюка относительно якобы причастности К.Григоришина к финансированию антиукраинских политических сил. Тем не менее весной того же года К.Григоришин, уроженец Запорожья, получил украинское гражданство.

Бизнесмен 16 марта 2016 года подал иск в Печерский районный суд Киева к А.Яценюку, и на следующий день судья Кристина Гладун открыла производство по нему. Однако его рассмотрение не однократно откладывалось в связи с неявкой ответчика, и лишь в мае 2017 года представитель А.Яценюка явился в суд и подал ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью подготовки.

После приостановки полномочий судьи К.Гладун в июле дело было передано на рассмотрение судье Виталию Писанцу и назначено на рассмотрение на декабрь 2017 года, однако затем снова откладывалось в связи с занятостью, отпуском/болезнью судьи и ходатайствами представителей ответчиков.