События

16:00 07.02.2019

Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

2 мин читать
Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

Печерский районный суд г.Киева назначил на 3 апреля подготовительное заседание по иску бизнесмена Константина Григоришина к экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации, производство по которому было открыто еще в марте 2016 года.

Согласно определению суда от 22 января, обнародованному в Единой базе судебных решений, дело рассматривается по правилам общего искового производства.

Как сообщалось, в январе 2016 года возглавлявший тогда украинское правительство А.Яценюк обвинил гражданина России К.Григоришина в краже денег из бюджета, за которые затем якобы финансируются антиукраинские политические силы. "…пасется на украинском энергетическом секторе последние 10 лет. Чистый агент", – такими словами характеризовал бизнесмена экс-премьер.

В Службе безопасности Украины после этого заявления пообещали проверить заявления А.Яценюка относительно якобы причастности К.Григоришина к финансированию антиукраинских политических сил. Тем не менее весной того же года К.Григоришин, уроженец Запорожья, получил украинское гражданство.

Бизнесмен 16 марта 2016 года подал иск в Печерский районный суд Киева к А.Яценюку, и на следующий день судья Кристина Гладун открыла производство по нему. Однако его рассмотрение не однократно откладывалось в связи с неявкой ответчика, и лишь в мае 2017 года представитель А.Яценюка явился в суд и подал ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью подготовки.

После приостановки полномочий судьи К.Гладун в июле дело было передано на рассмотрение судье Виталию Писанцу и назначено на рассмотрение на декабрь 2017 года, однако затем снова откладывалось в связи с занятостью, отпуском/болезнью судьи и ходатайствами представителей ответчиков.

Теги: #яценюк #григоришин #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 07.02.2019
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

20:53 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

20:52 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

17:28 06.02.2019
Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

17:24 06.02.2019
Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

14:11 06.02.2019
Янукович считает вынесенный ему в Украине приговор незаконным и политически мотивированным

Янукович считает вынесенный ему в Украине приговор незаконным и политически мотивированным

13:33 06.02.2019
И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

12:23 06.02.2019
Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

12:09 06.02.2019
И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб – СМИ

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб – СМИ

10:07 06.02.2019
И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

КГГА и французская компания заключили меморандум о сотрудничестве в управлении отходами

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

Во Львове полицейский продал гражданину наркотики, а затем требовал взятку за непривлечение его к ответственности

Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА