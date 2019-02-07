Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада, заявили послы США в Германии, Дании и постпред США при ЕС в статье, опубликованной Deutsche Welle.

Американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл считают, что реализация проекта газопровода усилит восприимчивость Европы к "российским тактикам энергетического шантажа".

"Европа должна сохранить контроль над своей энергетической безопасностью", - заявляют послы.

Послы отмечают, что "Северный поток-2" принесет в Европу не только газ, так как, по их мнению, "через Балтийское море в Европу потечет российское давление и влияние".

Плата стран ЕС за российский газ будет "косвенно спонсировать" военную агрессию России, а также дезинформацию, утверждают послы.

Авторы статьи призывают ЕС распространить действующее законодательство на приходящие в ЕС газопроводы, в частности на "Северный поток-2". В частности они рассчитывают на поддержку поправок к энергетической директиве со стороны Франции и Германии.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французских правительственных кругах сообщала, что Франция на запланированном на пятницу в Брюсселе голосовании выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".

По информации издания, Франция заявит, что проект газопровода добавит "стратегических проблем" в и без того напряженные отношения ЕС и Москвы.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока-2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.