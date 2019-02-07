Власти Киева планируют реставрировать сгоревшее здание Центрального гастронома на Крещатике под торговый комплекс

Консультативный совет департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации одобрил архитектурную концепцию, предполагающую реставрацию здания бывшего столичного Центрального гастронома по адресу ул. Крещатик, 40/1 под торговый комплекс с заведениями обслуживания населения.

Согласно информации, предоставленной агентству "Интерфакс-Украина" в департаменте охраны культурного наследия КГГА, в ноябре 2018 года его консультативный совет рассмотрел проект первоочередных противоаварийных работ на указанном объекте, являющимся памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и впоследствии одобрил его. Заказчиком работ выступило ООО "АБ Инвестиции и развитие". Тогда же была рассмотрена и одобрена для дальнейшей доработки архитектурная концепция "Реставрация существующего имущественного комплекса под торговый центр с заведениями обслуживания населения по ул. Крещатик, 40/1 в Шевченковском районе Киева". При этом консультативный совет обязал исполнителя работ снизить возможное негативное влияние при проведении работ на расположенные рядом объекты культурного наследия.

Как сообщалось, 20 июня 2018 года в 16:57 в полицию поступило сообщение о задымлении на крыше бывшего Центрального гастронома на ул. Крещатик Шевченковского района столицы.

По информации пресс-службы ГСЧС, пожар ликвидирован в 21:04 вторника. Его ориентировочная площадь составила до 1 тыс. кв. м. Огонь уничтожил второй и третий этажи помещения бывшего Центрального гастронома, а также повредил перекрытия здания.

Трехэтажное здание по ул. Крещатик, 40/1 построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-74 гг. После Второй Мировой войны в нем открылся Центральный гастроном. В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала, предполагающая снос здания, но его удалось отстоять, а в 1994 году оно было признано памятником архитектуры.

В 2000-х годах здание было освобождено от жителей и арендаторов и завешено баннером. В 2008 году "АБ Инвестиции и развитие" выступило заказчиком строительства 10-этажного торгово-офисного комплекса в рамках реставрации Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1 в Киеве. Проект представила проектная организация ТАМ "Николай Демин".

Согласно плану, общая площадь комплекса должна была составлять 15,6 тыс. кв. м, при этом торгово-офисная составляющая комплекса - 7 тыс. кв. м, заведение общественного питания – 2 тыс. кв. м. Согласно проекту, первый этаж здания будет техническим, девять этажей займут торгово-офисные помещения. Кроме того, проект предусматривает открытую автостоянку на 160 машиномест. Строительство было запланировано на 2008-2011 гг.

Члены градсовета предложили заказчику доработать архитектурное решение с учетом сохранения фасадной стены здания.

По информации из открытых источников, в 2007 году Киевский горсовет передал в аренду на один год с условием дальнейшего выкупа компании "АБ Инвестиции и развитие" земельный участок площадью 0,15 га на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе, на котором расположен центральный гастроном, для его реставрации. Киевсовет также разрешил надстройку торгово-офисного комплекса над зданием.