Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

Министерство юстиции обжалует решение Окружного административного суда об отстранении Уляны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности Министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

П.Петренко назвал У.Супрун реформатором, которая впервые за историю страны бросила вызов системе. Среди ее достижений он назвал борьбу с теневыми схемами закупок лекарств, медицинскую реформу, программу "Доступные лекарства", а также борьбу с медицинской мафией.