События

22:27 05.02.2019

Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

1 мин читать
Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности в случае, если США и Россия не вернутся к выполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, у Киева есть соответствующий опыт в сфере ракетного оружия, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Такое поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности - ИФ) делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, интеллект и необходимость защищать нашу страну. У нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем решать нам", - сказал министр в интервью "Голос Америки” во вторник.

По его словам, Россия годами нарушала договор, размещая ракеты средней и малой дальности.

"Это абсолютно меняет весь смысл контроля над вооружением... Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить", - резюмировал министр.

Теги: #позиция #дрсмд #украина #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 05.02.2019
"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

12:25 05.02.2019
Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

12:17 05.02.2019
В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

12:11 05.02.2019
Freedom House признал Украину "частично свободной" страной, а оккупированный Крым – "несвободным"

Freedom House признал Украину "частично свободной" страной, а оккупированный Крым – "несвободным"

11:28 05.02.2019
Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

09:15 05.02.2019
Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

09:01 05.02.2019
Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

09:00 05.02.2019
Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

08:29 05.02.2019
Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

08:23 05.02.2019
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн

Патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря – решение Синода ПЦУ

Предстоятель ПЦУ утвердил состав Священного Синода и провел его первое заседание

Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

Спасатели пытаются достать тело из обломков самолета, на котором был футболист Сала

Верховный суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля

Супрун стала провайдером медреформы в Украине и должна ее продолжить – Парубий

Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

На Донбассе ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА