События

13:54 05.02.2019

На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

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На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

Около 7.00 вторника на выезде из Киева (Брест-Литовское шоссе) произошло ДТП с участием военного автомобиля КрАЗ, принадлежащего одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области, в результате чего пострадал водитель гражданского автомобиля, сообщает пресс-служба Командования ВС ВСУ.

"По предварительным данным водитель грузовика "Volvo", перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданской грузовика. Кабина была полностью смята, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку он почувствовал боль в области шеи", - говорится в обнародованном во вторник днем сообщении.

По словам заместителя командира воинской части Константина Сидорова, за рулем военного тягача был опытный водитель - военнослужащий с многолетним стажем вождения крупногабаритной техники.

"Водитель утверждает, что двигался к месту дислокации воинской части по правой полосе с установленной скоростью (не более 40 км/ч для этого типа транспорта). Почувствовал удар и действовал по всем правилам: вызвал скорую, оказал помощь пострадавшему, уведомил правоохранителей и руководство военной части", - говорится в информации.

На месте ДТП работали представители Национальной полиции, военной службы правопорядка. Причины происшествия устанавливаются.

Сейчас беспрепятственное движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации.

Теги: #киев #грузовик #дтп #тягач
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