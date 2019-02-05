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10:11 05.02.2019

Всеобщая забастовка во Франции приведет во вторник к перебоям в работе транспорта - СМИ

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Всеобщая забастовка во Франции приведет во вторник к перебоям в работе транспорта - СМИ

Крупнейший профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" объявил о проведении во вторник в стране всеобщей забастовки, сообщает газета "Фигаро".

Участники этой акции намерены выразить недовольство социальной политикой. Они требуют, среди прочего, повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.

Демонстрации запланированы как в Париже, так и в других французских городах, в том числе в Лилле, Бордо, Марселе. Ожидается, что в столице Франции акция начнется в 14:00 (16:00 мск) на площади Отель-де-Виль.

Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта, в частности, железнодорожного. Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует своим пассажирам заранее проверять расписание.

Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют, в частности, улучшения условий труда.

Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений. В связи с этим ожидается, что во вторник в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия.

Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора. Так, в компании операторе Эйфелевой башни отметили, что во вторник эта достопримечательность может быть закрыта для посещения.

Предыдущая всеобщая забастовка в Париже состоялась 14 декабря прошлого года, тогда в ней приняли участие около 15 тыс. человек.

Теги: #забастовка #франция
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