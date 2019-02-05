"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирских поездов в Россию

АО "Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию в связи со стремительным падением пассажиропотока между странами, сообщила компания на сайте.

"Приветствую решение "Укрзализныци" и надеюсь, что уже в ближайшее время количество поездов в Москву и другие города РФ уменьшится до нуля из-за отсутствия спроса и победы здравого украинского смысла", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Так, с 5 февраля 2019 года поезда № 24/23 Одесса-Москва-Одесса и № 20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день вместо ежедневного графика отправлений.

"Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - подчеркивается в сообщении.

В "Укрзализныце" также отмечают, что с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в Россию.

"Всего в ЕС и обратно с августа-2018 до января-2019 было перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно - 329,4 тыс. пассажиров. В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление", - отмечают в компании.

Ранее, в 2018 году, "Укрзализныця" уже отменила прямые поезда и прицепные вагоны в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозок на внутригосударственных маршрутах.

Как сообщалось, в начале января Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что, по его мнению, железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Соответствующие предложения направлены в Кабмин.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил тогда В.Омелян.

По его словам, речь шла исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.