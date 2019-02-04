Стоимость всех товаров, разрекламированных в ходе Супербоула, составляет 191,8 тыс

Общая стоимость всех товаров, реклама которых была показана в ходе трансляции финала Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известного как Супербоул, составляет 191,803 тыс., согласно подсчетам MarketWatch.

Самым дорогим товаром в списке стал автомобиль Audi e-tron ($74,8 тыс.), самым дешевым - авокадо (88 центов за штуку).

Пятерка наиболее дорогих товаров полностью состоит из автомобилей; помимо электромобиля от Audi, во время игры показали рекламу седана Mercedes A220, внедорожников Hyundai Palisade и Toyota RAV4, а также седана Kia Optima.

При этом эксперты отмечают, что ряд автопроизводителей, ранее покупавших рекламу во время Супербоула, в этом году отказались от участия. В их число входят Ford, Chevrolet и Chrysler.

Главной темой рекламных роликов в 2019 году стала экология. Компании старались продемонстрировать свою заботу об окружающей среде, причем это касается не только автогигантов и энергетических компаний, но и, в частности, производителей пива. Аналитики указывают, что экология является важной составляющей для современных потребителей, особенно из числа молодежи.

Другой важной темой стали высокие технологии. Например, Amazon продемонстрировала 90-секундный ролик про различные устройства, в которых используется виртуальный помощник Алекса, а Microsoft показал рекламу приставки Xbox с особыми джойстиками для геймеров-инвалидов.

По данным аналитиков Kantar Media, в прошлом году стоимость 30-секундного рекламного слота во время Супербоула составляла $5,24 млн, в этом году цена повысилась до $5,25 млн.

Супербоул, который давно превратился в подобие национального праздника и стал частью поп-культуры, состоялся в ночь с воскресенья на понедельник в 53-й раз в истории. В финале НФЛ встретились команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"; в напряженном, но не очень зрелищном матче победу одержали "Патриоты" со счетом 13:3. Они победили шестой в своей истории, став второй командой лиги после "Питтсбург Стилерс", которой покорилось это достижение.