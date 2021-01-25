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17:52 25.01.2021

Budweiser откажется от рекламы во время Супербоула в пользу кампаний в поддержку вакцинации от COVID-19

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Budweiser откажется от рекламы во время Супербоула в пользу кампаний в поддержку вакцинации от COVID-19

 Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) сообщил, что не будет показывать рекламу пива Budweiser в ходе трансляции финала Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известного как Супербоул, впервые с 1983 года, вместо этого пообещав потратить деньги, выделенные на рекламный слот, на маркетинговые компании, связанные с вакцинацией от коронавируса.

Бренд Budweiser потратит $1 млн на кампании по информированию о вакцинации и образовательную работу Ad Council, неправительственной организации, которая помогает организовывать общественные кампании, и COVID Collaborative, группы экспертов и институтов в сфере общественного здоровья и ряда других сфер.

Компания активно занималась созданием рекламы для Супербоула в тот момент, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) впервые одобрило использование вакцины от COVID-19, сказала вице-президент Budweiser по маркетингу Моника Растджи, которую цитирует газета The Wall Street Journal. Топ-менеджеры компании посчитали, что маркетинговые кампании смогут помочь развеять опасения ряда потребителей по поводу вакцинации, сказала она, отметив: "Мы не только крупный бренд пива, но и один из крупнейших рекламодателей".

"Мы все еще собираемся привлечь внимание людей во время Супербоула, - заявила Растджи. - Просто подход будет нетрадиционным".

Присутствие материнской компании Budweiser, Anheuser-Busch, являющейся частью Anheuser-Busch InBev, в ходе Супербоула все еще будет существенным: компания планирует показать рекламу брендов Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra и Michelob Ultra Organic Seltzer, а также самого Anheuser-Busch. Совокупное время слотов для общенациональной рекламы, как ожидается, займет четыре минуты, как и в 2020 году, сообщила компания.

По словам преподавателя по маркетингу университета Карнеги-Меллон Джой Лю, маловероятно, что бренд Budweiser лишится продаж из-за отсутствия рекламы во время Супербоула в этом году. С точки зрения маркетинга, отказ от рекламы в пользу привлечения внимания к вакцинации может быть даже выгодным для бренда, поскольку привлечет внимание потребителей, отметила она.

Теги: #реклама #пиво #супербоул #отказ
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