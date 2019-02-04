Полиция не подтвердила информацию о повреждении окна киевского офиса НСЖУ в результате огнестрельного выстрела

Полиция зафиксировала факт повреждения окна в офисе Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), но не подтверждает информацию, что оно произошло в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, информация о повреждении окна в здании на ул.Крещатик поступила на номер "102" в понедельник, 4 февраля, в 14:44.

"По словам заявительницы, происшествие случилось в четверг вечером. Сотрудница учреждения заметила повреждение в окне, но не придала этому значения. Сегодня женщина обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции для написания заявления", - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа задокументировала факт повреждения внешнего стеклопакета (внутренний стеклопакет не поврежден). С места происшествия ничего не изымали.

"Информация о том, что повреждение образовалось в результате выстрела из огнестрельного оружия, не подтвердилась. Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции", - проинформировали в полиции.

В настоящее время проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее в этот день на сайте НСЖУ было обнародовано сообщение, что в ночь на 1 февраля неизвестные обстреляли окно-витрину Киевской региональной организации НСЖУ. Поврежденное окно обнаружили уже в конце рабочего дня и обратились в полицию.

"В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба – не редкость. В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия – а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии – встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.