События

18:00 04.02.2019

Генпрокурор о подаче жалобы на него в КДКП: Горжусь тем, что на меня могут жаловаться

1 мин читать
Генпрокурор о подаче жалобы на него в КДКП: Горжусь тем, что на меня могут жаловаться

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признает неправомерным его участие на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве.

"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве, комментируя подачу жалобы в КДКП бывшим прокурором Запорожской области Александром Шацким на действия генпрокурора - участие в форуме, которое якобы можно расценивать как агитацию.

Генпрокурор добавил: "Все нормально. КДКП рассмотрит жалобу и примет соответствующее решение. А я ему подчинюсь. Считаю, что это правильная возможность для граждан - реагировать на то, что им нравится или не нравится в действиях генпрокурора".

Он заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах. "Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийное или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", - подчеркнул Ю.Луценко.

Теги: #луценко #гпу #жалоба #кдкп
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура пока не персонифицирует ответственность экс-глав Минобороны за снижение обороноспособности Украины – Луценко

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

ГПУ составила подозрение Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

Луценко: дело призвавшего на нашу землю войска РФ Януковича - одно из принципиальнейших для будущего Украины

Украинцам надо предоставить право на владение оружием

Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал

Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

Первые слушания по иску Украины к РФ по правам человека в Крыму пройдут в ЕСПЧ 27 февраля - Минюст

В Независимый экспертный совет по деятельности СМИ вошли 11 представителей, координатором избрана глава АППК

Десять человек погибли под лавинами в Альпах

Глава обладминистрации против строительства мусороперерабатываюшего завода в городской черте Львова

Верховный суд не смог рассмотреть вопрос подсудности дела Савченко-Рубана из-за самоотвода одной из судей

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, зараженных АЧС

Суд в Тбилиси освободил бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" под залог

Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА