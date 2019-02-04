Генпрокурор о подаче жалобы на него в КДКП: Горжусь тем, что на меня могут жаловаться

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признает неправомерным его участие на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве.

"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве, комментируя подачу жалобы в КДКП бывшим прокурором Запорожской области Александром Шацким на действия генпрокурора - участие в форуме, которое якобы можно расценивать как агитацию.

Генпрокурор добавил: "Все нормально. КДКП рассмотрит жалобу и примет соответствующее решение. А я ему подчинюсь. Считаю, что это правильная возможность для граждан - реагировать на то, что им нравится или не нравится в действиях генпрокурора".

Он заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах. "Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийное или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", - подчеркнул Ю.Луценко.