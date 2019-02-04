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08:19 04.02.2019

Около 260 человек в Казахстане за пять лет привлечены к уголовной ответственности за лжетерроризм

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Около 260 человек в Казахстане за пять лет привлечены к уголовной ответственности за лжетерроризм

"Телефонный терроризм" в Казахстане остается одним из наиболее распространенных преступлений, наносящих существенный вред общественной безопасности, за минувшие пять лет, к уголовной ответственности за это привлечены около 260 человек, сообщил в понедельник директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Согласно статистике, в период с 2011 по 2017 годы количество зарегистрированных преступлений по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК снизилось с 123 до 74. Вместе с тем, в 2018 году отмечен некоторый рост количества таких преступлений", - заявил А.Садубаев журналистам в понедельник.

По его словам, в 2018 году по республике было возбуждено 143 уголовных дела, что "обусловлено массовой рассылкой в Алматы одним и тем же лицом анонимных электронных сообщений о "минировании" различных городских объектов".

Наиболее частыми объектами посягательств "лжетеррористов" остаются места массового скопления людей - торговые дома, рынки, магазины, объекты общественного питания, административные здания и учреждения образования, жилые помещения и объекты транспортной инфраструктуры - вокзалы, аэропорты.

Представитель МВД Казахстана сообщил, что за последние пять лет в стране по подозрению в причастности к лжетерроризму было задержано 290 человек, из них привлечены к уголовной ответственности 258 человек.

По его словам, "17% осужденных за "телефонный терроризм" составляют женщины (49 женщин за 5 лет), 7% - несовершеннолетние (19). Более 80% (или 230 человек) задержанных преступников являлись безработными или не имели постоянного рода занятий, при этом треть из них находились в состоянии опьянения (95 чел. или 33%)".

Как правило, отметил он, ложные сообщения передаются "без каких-то определенных целей, от безделья, либо под влиянием алкоголя или неустойчивого психического состояния". Основными мотивами таких преступлений являются хулиганские или корыстные побуждения.

"На сегодняшний день органами внутренних дел совместно с органами национальной безопасности накоплен достаточный опыт по раскрытию такой категории преступлений по "горячим следам". На практике более 90% таких преступлений раскрывается в дежурные сутки", - сказал А.Садубаев.

Чиновник отметил, что "невинные шутки" наносят серьезный ущерб обществу и государству, хозяйствующим субъектам, затрачиваются значительные бюджетные средства на выезд сил оперативного реагирования.

Так, по средним оценкам, финансовый ущерб от эвакуации одного железнодорожного вокзала в крупных городах может доходить до 1 млн тенге, а потери от каждого часа простоя крупных торговых центров могут исчисляться несколькими миллионами тенге.

Он также напомнил, что уголовное законодательство страны за подобные преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Теги: #статистика #лжетерроризм #казахстан
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