События

02:56 04.02.2019

Возле Львова полиция задержала пьяного одессита, угрожавшего подорвать отель

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Полиция задержала 37-летнего жителя Одессы за угрозы подорвать отель вблизи Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

2 февраля в 19.10 в полицию поступило сообщение от неизвестного, который представился "Русским террористом и подорвет отель возле Львова".

На место события выехали сотрудники полиции. Из отеля эвакуировали персонал и гостей. Взрывное устройство в помещении и на прилегающей территории не обнаружили.

В то же время полицейские установили, что звонил с угрозами нетрезвый житель Одессы.

Его задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Теги: #львов #псевдоминер #украина #задержание
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Интерфакс-Украина
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