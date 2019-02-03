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18:26 03.02.2019

Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 воскресенья, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов - у хутора Вольный на окраине г.Золотое.

Также позиции Объединенных сил были обстреляны в районе пгт Зайцево, и из автоматических гранатометов - у пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Теги: #оос #обстрелы #донбасс
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