Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 воскресенья, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов - у хутора Вольный на окраине г.Золотое.

Также позиции Объединенных сил были обстреляны в районе пгт Зайцево, и из автоматических гранатометов - у пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.