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13:32 03.02.2019

Митрополит Епифаний: Верим, что усилия по объединению украинской церкви увенчаются получением ею статуса патриархата

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Митрополит Епифаний: Верим, что усилия по объединению украинской церкви увенчаются получением ею статуса патриархата

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к церковному единству и высказал надежду, что в будущем ПЦУ получит статус патриархии.

"Мы верим, что в надлежащее время, в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви статуса патриархата", - сказал митрополит Епифаний после своей интронизации в воскресенье в Киеве.

Он выразил надежду, что все православные Украины, которые сейчас по разным причинам не принадлежат к поместной автокефальной православной церкви, войдут в нее. "Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - отметил митрополит Епифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ открыта для сотрудничества и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями.

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. Митрополиту Епифанию в воскресенье исполнилось 40 лет.

Как сообщалось, после интронизации состоится заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Теги: #епифаний #церковь
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