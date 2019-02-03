Митрополит Епифаний: Верим, что усилия по объединению украинской церкви увенчаются получением ею статуса патриархата

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к церковному единству и высказал надежду, что в будущем ПЦУ получит статус патриархии.

"Мы верим, что в надлежащее время, в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви статуса патриархата", - сказал митрополит Епифаний после своей интронизации в воскресенье в Киеве.

Он выразил надежду, что все православные Украины, которые сейчас по разным причинам не принадлежат к поместной автокефальной православной церкви, войдут в нее. "Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - отметил митрополит Епифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ открыта для сотрудничества и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями.

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. Митрополиту Епифанию в воскресенье исполнилось 40 лет.

Как сообщалось, после интронизации состоится заседание Священного синода Православной церкви Украины.