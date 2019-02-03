СЦКК: Боевики вновь обстреляли Золотое-5

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли Золотое-5, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Так, 31 января и 1 февраля текущего года, на информационных ресурсах российско-оккупационных войск была распространена информация о якобы зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Украины на направлении Золотое-4 - Золотое-5. В упомянутых фейковых сообщениях украинские подразделения обвиняются в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и другими огневыми средствами местных детского сада, школы и жилых домов", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице Операции объединенных сил в Фейсбуке в воскресенье.

В пресс-центре штаба отметили, что при детальном изучении расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления из которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации видно, что украинские военнослужащие непричастны к обстрелам детского учреждения и жилых домов мирных жителей Золотого-5.

Отмечается, что якобы поврежденные здания находятся в разных районах, а также в середине плотных застроек жилых кварталов данного населенного пункта. Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы повредить жилых домов.

"Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил", - подчеркнули в штабе.

В пресс-центре Операции отметили, что указанные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях незаконных вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и сознательное невыполнение Минских договоренностей.