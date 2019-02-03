В Киеве 3 февраля ожидается туман и гололедица

В Киеве в воскресенье, 3 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По данным Укргидрометцентра, 3 февраля в столице ожидается туман, на дорогах местами гололедица. По прогнозу синоптиков сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 3-5º тепла", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.