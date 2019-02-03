На месте пожара на складах возле станции метро "Лесная" существует угроза обвала конструкций

В Киеве на месте пожара складских помещений недалеко от станции метро "Лесная" существует угроза обвала строительных конструкций, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 7:30 воскресенья на месте пожара наблюдается тление отдельными ячейками на площади около 2 тыс.кв.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось, 2 февраля в 23:03 пожар в складском здании по ул.Красноткацкая, 69 локализовано на площади 10,5 тыс. кв.м.