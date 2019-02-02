Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализовали

Пожар в складском здании по ул.Красноткацкая, 69 локализовали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 февраля в 23:03 пожар в складском здании по ул.Красноткацкая, 69 локализовано на площади 10,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

"Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы", - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара уже достигла больших объемов, ведь из-за большой загруженности помещений горючими материалами и отсутствием противопожарных перегородок огонь быстро распространялся", - сказано в сообщении.

В ГСЧС также рассказали, что "на территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарных гидрантах давления недостаточно для эффективной ликвидации пожара, также проводится подвоз воды к месту пожара".

На месте происшествия работает 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава. От ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве задействовано 32 единицы техники и 126 человек личного состава, в Киевской области - 3 единицы техники и 11 человек личного состава.