В Николаеве посетитель кафе выпил рюмку водки и умер в туалете

В Николаеве в туалете одного из кафе умер посетитель после того, как выпил рюмку водки, сообщило местное издание "Новости-N".

По информации издания, инцидент произошел в субботу в кафетерии "Трактир" расположенном на пересечении улиц Скороходова и Малой Морской.

По словам продавщицы кафетерия, в субботу вечером в кафе зашел молодой мужчина лет тридцати и попросил налить ему 100г водки. Выпив спиртное, мужчина пошел в туалет заведения. Спустя двадцать минут продавщица вспомнила, что посетитель из туалета не вышел. Она прошла к туалету, однако дверь оказалась запертой изнутри и никто не отзывался. Дверь взломали и обнаружили лежащего на полу мужчину без признаков жизни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа патрульной полиции.

Отмечается, что при внешнем осмотре, никаких следов, которые могут свидетельствовать о насильственном характере смерти, не обнаружено.

По словам местных жителей, умершему около 30 лет, он проживал на ул.Даля. Зовут его Виктор, однако больше в микрорайоне он известен по кличке "Козак".