Существует угроза распространения пожара на складах возле станции метро "Лесная"

По состоянию на 19:00 площадь пожара в складском здании на улице Красноткацкой, 69 в Киеве продолжает оставаться 10,5 кв.м, однако существует угроза распространения огня, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:00 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 м кв. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 135 человек личного состава и 34 единицы техники ГСЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.