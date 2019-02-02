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20:09 02.02.2019

Существует угроза распространения пожара на складах возле станции метро "Лесная"

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Существует угроза распространения пожара на складах возле станции метро "Лесная"

По состоянию на 19:00 площадь пожара в складском здании на улице Красноткацкой, 69 в Киеве продолжает оставаться 10,5 кв.м, однако существует угроза распространения огня, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:00 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 м кв. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 135 человек личного состава и 34 единицы техники ГСЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.

Теги: #киев #гсчс #украина #пожар
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